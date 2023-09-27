AKP’li belediyeye haciz geldi!

AKP’li Bozdoğan belediyesine borçlarından dolayı haciz geldi. Haciz memurları belediye başkanlığında mal tespiti yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:28
AKP’li belediyeye haciz geldi!
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Aydın’ın Bozdoğan Belediyesi’ne haciz geldi. 

Şehrin yerel basınından Manşet Aydın’ın aktardığı habere göre, AKP’li Bozdoğan Belediyesi’ne borçları nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. 

Polis memurları eşliğinde haciz memurları belediye başkanlığında mal tespiti yaptı. 

Belediyenin eski başkanının ortağı olan Necdet Erişken’in belediyeyi icraya verdiği öğrenildi. Borçların ise CHP’li belediye döneminden kaldığı iddia ediliyor. 


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Bozdoğan Belediyesi haciz AKP

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