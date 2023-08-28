Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacaklarının peşine düştü: Haciz işlemleri başlatıldı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:13

Hazinenin ocak-temmuz döneminde birikimli bütçe açığı miktarı 434,7 milyar liraya ulaştı.

Bir yandan deprem harcamaları diğer yandan memur ve emeklilere yapılan zamlarla bütçe açığının çok daha fazla yükselmesi riski Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmayı hızlandırırken Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacaklarının peşine düştü.

BÜYÜK BİR TAHSİLAT HAMLESİ

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişleri ve vergi daireleri aracılığıyla büyük bir borç tahsilat hamlesi başlattı.

Bu kapsamda Maliye alacağının 1 trilyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.

Önce vergi daireleri aracılığıyla borcu bulunan mükellefleri tek tek görüşmeye çağıran Bakanlık, borçlarının en az yarısının peşin ödenmesini, kalan tutarın ise yılbaşına kadar ödemelerini istiyor.

HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Maliye’nin uyarılara karşın borcunu ödemeyen mükelleflere ise geçtiğimiz hafta itibarıyla haciz işlemi başlattığı bildiriliyor.

Bu kapsamda en kolay haciz araba ve taşınmazlara uygulanabildiği için trafik ve tapu dairelerine mükellefler adına haciz yazıları da gönderildi.

Yanı sıra bankalardaki hesaplara da haciz işleminin başladığı kaydediliyor.