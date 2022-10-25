AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu 26 taşınmazı daha satıyor
İzmir Bergama’nın AKP’li belediye başkanı Hakan Koştu, 10 ayrı köyde yer alan 26 ayrı taşınmazı daha satma kararı aldı.
Belediyenin bütçesini yılın ilk sekiz ayında tüketen Hakan Koştu, 15 milyon lira değerindeki 24 stadyum büyüklüğündeki tarım arazisini daha kasım ayında ihaleye çıkarıyor.
2022 için hazırladığı 277 milyon liralık bütçeyi 8 ayda tüketen Bergama Belediyesi, seçime bir yıldan az kala yeni taşınmaz satışları için düğmeye bastı. Bütçesini denkleştirebilmek ve belediye hizmetlerini sürdürebilmek amacıyla İller Bankası’ndan 40 milyon lira borç isteyen, 68 milyon liralık da köy malını satma kararı alan Koştu, çiftçilerin 15.5 milyon lira tutarındaki tarlasını satmak için ilk ihaleyi 8 Kasım, ikinci ihaleyi de 10 Kasım tarihinde yapılacak. Belediyenin düzenleyeceği açık artırmalarda 10 ayrı köydeki 26 ayrı taşınmazı satılacak.
ZEYTİNLİKLERİ DE SATMIŞTI
Son bir yılda yapılan 10’a yakın ihalede 100’ü aşkın mera, tarla, zeytinlik gibi köy taşınmazını satan ilçe belediyesinin elinden çıkartacağı alanların tamamı da bugüne kadar yine köylülerin kullandığı tarım arazileri. Yapılacak iki ihalede yaklaşık olarak 173 dönümlük tarım alanı kamunun kullanımından çıkacak.
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