AKP'li Bergama Belediyesi'nden esnafa: 7 gün içinde dükkanları boşaltın, yoksa elektrik ve suyunuz kesilecek

05 Mart 2022 Cumartesi, 18:47

AKP'li Hakan Koştu'nun başkanı olduğu İzmir Bergama Belediyesi, millet bahçesi projesi için iki yıl önce şehir merkezindeki 14 Eylül Stadı etrafında bulunan 104 dükkanı yıkma kararı aldı. Mülkiyeti belediyeye ait olan 51 bin 569 metrekarelik alandaki esnafın da dükkanları boşaltmaları istendi.

MAHKEME "YÜRÜTMEYİ DURDURMA" KARARI VERDİ

104 dükkanda bulunan 86 esnaf, 300'e yakın çalışan ve aileleri yıkım kararına tepki gösterirken, protesto eylemleri düzenledi ve konuyu yargıya taşıdı. Bergama Belediyesi, yargı sürecinin tamamlanmasını beklemeden 9 Kasım 2021'de hurda karşılığı yıkım ihalesine çıktı. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve esnafın plan değişikliğine karşı açtığı davada İzmir 2. İdare Mahkemesi "Yürütmeyi durdurma" kararı verdi.



Esnafın, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde yıkım ihalesine karşı açtığı davada da 15 Kasım 2021'de "yürütmeyi durdurma" kararı çıktı. Aynı mahkemede dükkanların boşaltılmasına karşı açılan davada da "yürütmeyi durdurma" kararı verildi. Ancak AKP'li Bergama Belediyesi, mahkeme kararlarına rağmen dükkanların boşaltılması için 3 Mart Perşembe günü esnafa zabıta tarafından sözlü tebligatta bulundu.

BERBER DÜKKANINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Dükkanlara tek tek giden zabıta memurları, esnafa “Millet Bahçesi Projesi kapsamında tahliye etmeniz bildirilen dükkanlar için tarafınıza verilen süre dolmuştur. 7 günün sonunda elektrik, su ve bunun gibi abonelikleriniz kanun kapsamında kapatılacak olup, dükkanları boş olarak belediyemize teslim etmeniz tarafınıza bildirilir" yazılı tebligatları okudu. Esnaf ile zabıtalar arasında bazı dükkanlarda gerginlik yaşandı. Bir berber dükkanında video kaydı yapan zabıta ile esnaf arasında itiş kakış oldu.

"YARGI SÜRECİ BİTMEDEN UYGULAMAYA SON VERİN"

Yaşananlara tepki gösteren bir esnaf şöyle konuştu:

Mahkeme süreci devam ederken Bergama Belediyesi, zabıta güçleri ile dükkanlarımıza gelerek usule uygun olmayan şekilde sözlü tebligatlar yaptı. Tebligatların yazılı olması gerekirken zabıta ve kolluk güçleriyle iş yerlerimizde müşterilerimizle ilgilenirken böyle bir uygulamaya maruz kaldık. Bergama Belediye Başkanı'ndan ve zabıta müdürlüğünden yaptıkları bu yanlış uygulamalardan geri dönmelerini rica ediyoruz. Mümkünse tüm esnaftan özür dilemelerini istiyoruz. Yargı süreci tamamlanmadan bu uygulamalara son verilsin" dedi.

"HAKAN KOŞTU HİLE YOLUNU KULLANDI"

Bergama'da iki dönem CHP'den belediye başkanlığı yapan Mehmet Gönenç de yaşananlara tepki gösterdi.

Gönenç şunları söyledi:



Hakan Koştu, onlarca esnafı tahliye edebilmek için kanuna karşı hile yolunu kullandı. Esnafı problemsiz şekilde dükkanlardan çıkarabilmek için yapılar hakkında, dört dükkanda yaptırılan karot testi ile depreme dayanıksız raporu çıkardı. Sanki burada Millet Bahçesi Projesi yapılmayacakmış, depreme karşı güçlendirme veya yeni binalar yapılacakmış algısı oluşturmaya çalıştı. Tabii ki bu hamlesi de yargıdan döndü. Buna rağmen hukuk tanımazlığını sürdürdü. AKP’nin, devlet erkini kullanarak hukuku çiğnemesinin tipik bir örneğini görüyoruz. Esnaf yedi gün içinde dükkanları boşaltmazsa elektrik ve suyu keseceklerini söyleyerek tehdit ve şantajla alanı boşaltmak istiyorlar.

"ESNAFIN TELEFONLARI CEVAPSIZ KALIYOR"

Bergama Belediyesi CHP Meclis Üyesi İbrahim Turan ise AKP’li yönetimin, İZSU ve Gediz Elektrik'e söz konusu dükkanların su ve elektriğinin kesilmesi için yazı gönderdiğini açıkladı. Turan, belediyenin, dükkan kirası ödeme sistemini kapatarak, stat esnafının kira ödemelerini kabul etmediğini belirterek, "Belediye başkanı ve başkan yardımcıları, kendilerini arayan esnafın telefonlarını cevapsız bırakıyor, randevu vermiyor. Oysa esnaf olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile görüşmüştük, mağdur edilmeyeceğimize dair söz vermişlerdi” dedi.

AVUKAT KEMALLER: RESMİ KARAR SÖZLÜ TEBLİĞ EDİLMEZ

İYİ Partili Belediye Meclisi Üyesi Avukat Olgu Altuğ Kemaller de “Yürütmeyi durdurma kararları varken bunu yapamazsınız. Belediye resmi bir kararı sözlü olarak tebliğ edemez. Belediye, ortada hukuki bir sonuç olmadan esnafın elektrik ve suyunu kesemez. Belediye bir kamu kurumudur. Görev ve hizmetlerini hukuka uygun bir şekilde yapmak zorundadır. Hiç kimse unutmasın; ata kibirle binen eve yürüyerek döner.”