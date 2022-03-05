Metin Akpınar davaya itiraz etti: İstinaf Mahkemesi kararı bozdu

05 Mart 2022 Cumartesi, 09:56

İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar, icracı sanatçı, oyuncu olarak 'Salak Milyoner', 'Köyden İndim Şehre', 'Mavi Boncuk', 'Tatlı Dillim' ve 'Yalancı Yarim' isimli filmlerde oynadı. 5 sinema filmi, iddiaya göre 2016 yılında bir televizyon kanalında yayımlandı. Ünlü oyuncu da rol aldığı bu filmlerin kendisinden izin alınmadan yayınlandığı gerekçesiyle dava açtı.

Metin Akpınar'ın haklarının ihlal edildiğini dilekçesinde belirten avukat Burçin Hekimoğlu, "Bu eserlerin televizyon vasıtasıyla umuma iletimi ve yeniden iletimi hususunda müvekkilimiz herhangi bir kişi veya kuruma izin verememiştir. Bu filmlerin yayınlanmasıyla davalı şirket, müvekkilimizin hakkını ihlal etmiştir. Bu filmlerin televizyonda yayınlanmasıyla müvekkilimize ödenecek rayiç bedellerin bilirkişi vasıtasıyla tespit edilmesini istiyoruz. Şimdilik 2 bin 250 liranın tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Televizyon kanalı, Metin Akpınar'ın söz konusu filmlerle ilgili eser sahibi olmadığını, eserin asıl sahibinin yapımcı Arzu Film olduğunu belirterek, davanın reddini istedi. Filmlerin yapımcısının aynı zamanda eser sahibi olduğunu, yapımcının filmler üzerindeki haklarının da en az 70 yıl korunma altında olduğunu belirten mahkeme, Metin Akpınar'ın maddi ve manevi hakkının ihlal edilmediği gerekçesiyle davayı reddetti.

İSTİNAF: KANUNUN AMACI SANATÇIYI KORUMAK

Filmlerin çekildiği yıllarda herhangi bir mali hak devri yapmadığını belirten Metin Akpınar, mahkemenin aleyhine verdiği karara itiraz ederek davayı istinafa, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Akpınar, itiraz dilekçesinde söz konusu filmlerin televizyonda izinsiz yayımlanarak mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

İstinaf Mahkemesi, Metin Akpınar'ın itirazını kabul ederek, yerel mahkemenin verdiği ret kararını bozdu.

Yerel mahkemenin kararının kaldırılarak davanın yeniden görülmesine karar veren İstinaf Mahkemesi, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun amacı sanatçıyı korumaktır. Mahkemece tazminat talepleri yönünden değerlendirme yapılması gerektiği halde eksik araştırma ve inceleme ile davanın reddine karar verilmiş olmasının hatalı olduğu anlaşılmıştır. Mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırıdır" dedi.

Dava ileriki günlerde yeniden görülecek.