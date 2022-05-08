AKP'li Beykoz Belediyesi’nden yandaş medya patronlarına ihale

08 Mayıs 2022 Pazar, 09:45

İktidara yakın yayın çizgisiyle bilinen Kanal 7 ve Ülke TV'nin sahiplerinin, İstanbul’daki AKP’li Beykoz Belediyesi’nden milyonlarca liralık bir ihale aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 13 Aralık 2021 tarihinde “2022 Yılı Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Binalarının İşletilmesi, Gezi Organizasyonları, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler, Açık Hava Etkinlikleri organizasyonu” adı altında bir ihale düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre ihaleyi, 14 milyon 811 bin TL teklif veren Acar Kurumsal Yönetim Şirketi İle Lapis Eğitim Organizasyon Şirketi İş Ortaklığı’nın kazandığı açıklandı. AKP'li Beykoz Belediyesi ile şirketler arasında da 3 Mart 2022 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi.

SAHİPLERİ KİMLER?

Milyonlarca liralık ihaleyi aldığı açıklanan iş ortaklığı içerisinde yer alan Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Şirketi’nin sahipleri ise oldukça dikkat çekici. Şirket, 1993'te Necmettin Erbakan'ın İslami TV kanalı isteği üzerine kurulan Kanal 7 ile Ülke TV’nin de bağlı olduğu Beyaz Holding’e bağlı.

Holdingin hissedarları arasında ise Almanya'da başlayan ve ülkenin en büyük bağış skandalı davası olan ‘Deniz Feneri Davası’na da isimleri karışan Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan ve eski RTÜK Başkanı Zahid Akman yer alıyor.

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın ise aynı zamanda da Nakşibendi Tarikatı’nın İskenderpaşa Cemaati lideri Mehmed Zahid Kotku'nun da öğrencisi olduğu biliniyor. Kanal 7 ve Ülke TV’nin sahiplere ait Lapis Eğitim Organizasyon Şirketi, kamuda son 11 yılda toplam 2 milyar 358 milyon TL değerinde tam 50 ayrı ihale aldı. Şirket en fazla ihaleyi ise AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aldı. Şirket, AKP’li İBB’den 2011 ile 2016 yılları arasında 1 milyar 209 milyon TL değerinde 9 ayrı ihale aldı.

AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden 169 milyon 67 bin TL değerinde beşi ayrı ihale alan şirket, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden ise toplam 117 milyon 778 bin TL değerinde üç ayrı ihale aldı.

KAVGA ÇIKARAN İHALE

Şirket geçen aylarda da Sağlık Bakanlığı’nın bir ihalesiyle gündem oldu. Sağlık Bakanlığı, “Alo 184 SABİM Çağrı Merkezi Hizmetleri Alımı” adı altında bir ihale düzenlemişti. İhale kapsamında 36 ay süreyle çağrı merkezi hizmeti alınacağı açıklandı. 16 Kasım 2021’de de sadece iki geçerli teklif verilen ihaleyi 306 milyon 734 bin TL’ye Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Şirketi ile Pluscom İletişim Şirketi’nin bir iş ortaklığı kurarak birlikte aldığı duyuruldu.

Ardından 23 Şubat 2022’de ihaleyi kaybettiği açıklanan Pusula Call Center İletişim Şirketi, ihaleyi Kamu İhale Kurulu’na şikâyet etti. Kurul ise ihalede mevzuata aykırı işlemler olduğunu ve ihaleyi aldığı açıklanan Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler ile Pluscom İletişim iş ortaklığının verdiği teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte sadece iki teklifin verildiği 306 milyon TL’lik ihale, ihaleyi şikâyet eden Pusula Call Center İletişim Şirketi’ne kalmış oldu.

İhalenin gündeme gelmesinin ardından Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Şirketi basın açıklaması yaparak kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddia etti. Yapılan açıklamada, “345 milyon 217 bin TL bedelle yapılacak iş, Pusula Calll Center’a 368 milyon 946 bin TL’ye ihale edilmiştir. Kamu İhale Kurumu’nun bu kararıyla Kamu 23 milyon 728 bin TL zarara uğratılmıştır” denildi.