AKP’li Bitlis Adilcevaz Belediyesi, işçilerin sekiz aydır maaşlarını ödemedi
Belediyede çalışan işçiler, faturalarını ödeyemedikleri için elektriklerinin kesildiğini ifade etti. İşçiler, "AKP Belediyesi olduğu için şikâyet ettiğimiz hiçbir kurum bizimle ilgilenmiyor" dedi.
AKP’li Bitlis Adilcevaz Belediyesi’nde çalışan 85 işçi, sekiz aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi. İşçiler, faturalarını ödeyemedikleri için elektriklerinin kesildiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan belediye çalışanı M.T., “40 kişinin elektriği kesik. Dört çocuğum var, hepsi okula gidiyor. Çocuklarıma defter, kalem bile alamıyorum. Elektrik faturası bu ay 450 lira geldi, ödeyemedim. Belediye yönetimiyle görüştüğümüzde ise işten atılmakla tehdit edildik” diye konuştu. Şikâyetlerinin de dikkate alınmadığını söyleyen M.T., “Bütçe yetersizliğinden ödeyemiyoruz deniliyor. Ancak kendileri maaşlarını alıyor. AKP Belediyesi olduğu için şikâyet ettiğimiz hiçbir kurum bizimle ilgilenmiyor. Artık geçinemiyoruz. Çıkmaza girdik” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Maaş zammı isteyen öğretmenler greve çıktı
- CHP'li Adıgüzel'den dikkat çeken iddia: 'Engellilerin yüzde 80’inin maaşı kesildi'
- İsyan etti... Aldığı engelli maaşı elektrik faturasını ödemeye yetmedi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- ‘Yanardağın Yankısı’ Adnan Binyazar’ın yazısı...
- Garanti ödeme skandalı tam gaz devam!
- 'Türkiye’nin yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım'
- İğneli Fırça
- Lavrov, Londra'ya sert çıktı
- Yakup Tilki hakkında suç duyurusu
- AKP, CHP’nin Aşevi TIR’ına su vermedi
- İYİ Parti’nin ardından SP ve DP’den de destek
- Hatalı kadro geri alındı
- AKP’li belediye başkanına tepki