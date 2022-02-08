CHP'li Adıgüzel'den dikkat çeken iddia: 'Engellilerin yüzde 80’inin maaşı kesildi'
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 2019’da yayınlanan bir yönetmelikle evde bakım maaşı alan engellilerin yüzde 80’inin maaşının kesildiğini öne sürdü. Adıgüzel, “Burada yapılan şey, çaktırmadan, kaşla göz arasında engellilerin yüzde 80’ini engelli kapsamı dışına çıkarmaktır. Yani engellilerin maaşını AKP kendisi kesmiştir” dedi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 2019’da yayınlanan ‘Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’ ile daha önceden engelli sayılarak evde bakım maaşı ödenen insanların yüzde 80’nin bu uygulamanın kapsamı dışına çıkarıldığını iddia etti.
Adıgüzel, engellilerden gelen şikayetler ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarından gelen bilgilerin bu durumu doğruladığını belirterek, “Hatta taşra teşkilatları, bu durumu bakanlığa şikayet edip çözüm beklediklerini, ancak bakanlığın bir çözüm önermediği de söylüyorlar” dedi.
“TAM BAĞIMLI-KISMI BAĞIMLI AYRIMI BAŞKA ÜLKEDE YOK”
Adıgüzel, aynı yönetmelikte engellilerin ‘tam bağımlı’ ve ‘kısmi bağımlı’ olarak ayrıştırıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti:
“Tam bağımlı-kısmi bağımlı ayrımının Dünya Sağlık Örgütü’nde bir örneği yok. Bu şekilde bir ‘kısmi bağımlı-tam bağımlı’ ayrımını neye göre yapıyorsunuz? Dünyada başka uygulayan ülke var mı? Maalesef yok. Burada yapılan şey, çaktırmadan, kaşla göz arasında engellilerin yüzde 80’ini engelli kapsamı dışına çıkarmaktır. Yani engellilerin maaşını AKP kendisi kesmiştir. CHP, bu konuda şunu öneriyor: Avrupa Birliği'nde ve Batı ülkelerinde bütçenin yüzde 3'ü sosyal yardımlara gider. Şu anda Türkiye'de yüzde 1’i ancak gidiyor. Biz, bunu iki üç katına çıkarmayı vaat ediyoruz.”
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