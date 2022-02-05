İsyan etti... Aldığı engelli maaşı elektrik faturasını ödemeye yetmedi
Şanlıurfa'da 900 TL'lik engelli maaşıyla geçinen Ramazan Güngör, bu ay gelen bin 545 TL'lik elektrik faturasına isyan etti.
Yüksek elektrik faturaları nedeniyle yurdun her yerinden tepki haberleri geliyor.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan ve 900 TL'lik engelli maaşıyla hayatta kalmaya çalışan Ramazan Güngör, bu ay gelen bin 545 TL elektrik faturası nedeniyle isyan etti.
Sözcü'de yer alan habere göre Güngör “İntihar etmenin eşiğinden döndüm” dedi.
Yüzde 70 engelli olduğu ve eşiyle birlikte kirada kaldığı öğrenilen Güngör, “Geçinemiyorum. Engelli maaşım yetmiyor. Kimse de iş vermiyor” diye konuştu.
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