AKP'li Bülent Turan Engelliler Günü paylaşımını kaldırdı
‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladığı bir paylaşım yapan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.
AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü yürekten kutluyor, esenlikler diliyoruz. Bir gün değil, her gün yanınızdayız" ifadelerini kullandı.
Turan'ın 'kutlama' paylaşımı tepkilere neden oldu. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği’nin kurucu başkanı avukat-aktivist Sedef Erken, Turan’a “3 Aralık kutlanmaz” yanıtını verdi.
Erken, Turan’a verdiği yanıtta, “Siz bu konuyu belli ki hiç bilmiyorsunuz, partinizin grup başkan vekilisiniz, hiç mi verilen soru önergelerini okumuyorsunuz, hiç mi istatistiklere bakmıyorsunuz, engelli anneleri çalışamıyor, emekli olamıyor, açtık açıyoruz dediğiniz kadrolara atama yapılmıyor, haberiniz yok mu?” dedi.
Sedef Erken, Turan’a verdiği yanıta şöyle devam etti:
“Bir de günümüzü kutlamışsınız, kutlanmaz diyoruz beyefendi 3 Aralık kutlanmaz. Bu günü anlamak istiyorsanız bir tekerlekli sandalyeye binin o meclis binasından 500 metre ilerleyebilin size ödül vereceğiz. Daha kaldırımda yürüyemiyor engelliler bu ülkede peheey.”
PAYLAŞIMI SİLDİ
Gelen tepkiler üzerine Turan, paylaşımını sildi.
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