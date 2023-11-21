AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarım arazisini satışa çıkardı: Lüks site yanında tarla fırsatı!
İstanbul’da tartışmalı imar kararlarıyla sık sık gündeme gelen AKP’li Çekmeköy Belediyesi bu kez lüks sitenin yanında tarım arazisi satacak.
Çekmeköy Belediye Başkanlığı, 6 bin 955 metrekare araziyi satışa çıkardı. Ömerli’de bulunan arazinin muhammen bedeli 27.8 milyon lira olarak belirlendi.
Arazi için kapalı usulde ihale 7 Aralık’ta gerçekleşecek. Söz konusu arazi tarım alanı olarak geçse de Çekmeköy Belediyesi sık sık imar planlarında yapılan değişikliklerle gündeme geliyor.
Satışı yapılacak arazinin yakınında lüks siteler, kolej, büyük marketler bulunması dikkat çekti. Çekmeköy daha önce de 187 dönüm askeri arazinin imara açılmasıyla gündeme gelmişti.
Ayrıca arazi satışının yapılacağı Ömerli de yeşil alanların imara açılmasıyla tartışma yaratmıştı.
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