AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nden İBB'ye yazdı: 'Ağaçları sökün'

21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:02

İstanbul’da AKP’li Çekmeköy Belediyesi, deprem toplanma alanı da olan parkı yıkıp yerine pazar alanı yapma ısrarını sürdürüyor. Çekmeköy halkı, parklarını korumak için tam 47 gündür ilçe belediyesinin halkın kullanımına kapattığı park alanı önünde nöbet tutarak parkın yapılaşmaya açılmasına engel oluyor.

Önceki gün ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bir sulama tankeri ile parkın önüne gelerek parktaki ağaçları sulamak istedi. AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin zabıtaları ise İBB görevlilerine engel olarak, sulama tankerinin park alanına girişine ve ağaçların sulanmasına izin vermedi. Ardından çok sayıda İBB zabıtası ile Çekmeköy Belediyesi zabıtası park alanı önünde toplandı, zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, park alanında toplanan yurttaşlar da AKP’li Çekmeköy Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi. Ardından park alanına getirilen Çekmeköy Belediyesi’ne ait aracın ağaçları sulamasıyla gerginlik sona erdi. İBB ekipleri de ilçe belediyesinin engellemesini tutanak tutarak kayıt altına aldıklarını bildirdi.

Çekmeköy Belediyesi’nin 30 Mayıs tarihinde İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek park alanındaki ağaçların sökülmesini talep ettiği açığa çıktı. BirGün’ün ulaştığı Çekmeköy Belediyesi’nin yazısında, “Alanda çalışmalara başlanılacağından alanda bulunan altyapı ve üstyapı tesisatlarının bağlantılarının kesilmesi ile çalışma alanı içerisindeki ağaç ve ağaççıkların deplasesi veya kaldırılması” talep edildi.

KAMU ZARARI OLUŞACAK

İBB’nin AKP’li belediyeye verdiği yanıtta ise “Mahal listemizde yer alan Çekmeköy Kapalı Pazar Alanı Yanı Parkının 2016 yılında imalatı yapılmış olup, 6 yıldan beri söz konusu alanın tadilat, bakım onarım ve yeşil alan düzenleme hizmetleri rutin olarak müdürlüğümüz ekiplerince devam ettirilmektedir. Bu nedenle, başkanlığınızca yeşil alan kısmında yapılacak inşai çalışmalar sonucu kamu zararı oluşacaktır” denildi.

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nden dün yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“18 Temmuz Pazartesi günü ne amaçla olduğu bilinmeyen bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden belediyemiz sorumluluk alanında bulunan alana sulama çalışması için tankerler gönderilmiştir. Yaklaşık 2 aydır devam eden süreçte bölgeye uğramayan tankerlerle oluşturulmaya çalışılan ortam ve algı kabul edilemezdir. Çekmeköy Belediyesi görev ve sorumluluğunda bulunan alana girilmek istenmesi açık şekilde hak ihlalidir. Mehmet Akif Mahallesi’nde yapılması planlanan semt pazar alanı hakkında geçtiğimiz ay içerisinde belirli haber mecraları ve çevrelerce; kasıtlı ve gerçekle bağdaşmayan bilgiler gerçekmiş gibi kamuoyuna yansıtılarak algı oluşturma çabası içine girilmişti. Tarafımızca yapılan açıklamalarla tezleri çürütülen aynı çevreler, semt pazarı alanı ve çevresinde provokatif eylem ve tutumlarını maalesef sürdürmeye devam etmektedirler.”

SORUYA YANIT VERMEDİ

Öte yandan AKP’li Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, İBB’ye park alanındaki ağaçları sökmesi için yazı gönderdiklerini doğrulayarak, “İBB ağaçları makinayla alacak. İBB ağaçları sökmediği zaman da görevini yapmamış olacak” dedi. Yüksel, “İBB ağaçları sökmezse siz sökecek misiniz?” sorusuna ise yanıt vermedi.

Parkı korumak için mücadele eden Çekmeköylüler de bir açıklama yaptı.

"İBB'ye Açık Çağrı" başlıklı açıklamada, "AKP'li Çekmeköy Belediyesi halkla inatlaşarak parkımızı elimizden almak istiyor. Kısa sürede parkı korumak için 3 binden fazla imza topladık, 47 gündür de direniyoruz. Parktaki ağaçları sökmeyin ve Çekmeköy Belediyesi'nden ağaçları koruyun. Biz Çekmeköylüler olarak İBB'den park alanındaki ağaçları korumasını talep ediyoruz. Çekmeköy Belediyesi oldu bittiye getirip ağaçları sökmek isteyebilir. Bu yüzden İBB ekiplerinin parkı korumasını istiyoruz. Halkıyla inatlaşan değil, halkıyla olan belediyeleri görmek istiyoruz" denildi.

PARKIN AKARYAKIT İSTASYONUNA DÖNÜŞMESİNE İPTAL

İstanbul Çekmeköy’deki Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’nın büyük bir kısmının akaryakıt istasyonu alanına dönüştürülmesine dair plan, mahkeme tarafından iptal edildi. Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’na akaryakıt istasyonu yapılmasının önünü açan imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mayıs ayında onaylanmıştı. Planla 2 bin 900 metrekarelik parkın 2 bin metrekarelik kısmına ‘akaryakıt ve LPG istasyonu’ fonksiyonu verilmişti. Çekmeköylüler de duruma tepki göstermişti. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin plana karşı açtığı davada planı iptal etti.