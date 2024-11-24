Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum."
Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2024
Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.… pic.twitter.com/5QxP67xdNF
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı
- Tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesine mühür
- 'Hadi gelin kapatın!'
- Afyonkarahisar'da feci kaza
- Ulaşım durma noktasına geldi!
- Yeni dönem başlıyor: Taksi, otobüs, dolmuş...
- Bir sonraki ve en büyük ekonomik patlama...
- İl başkanı hayatını kaybetti!
- Dünya çapındaki sıralama: Türkiye'den 4 üniversite
- Niğde'deki korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı!