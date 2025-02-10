AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah ile bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 18:07

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Malezya

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