AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü

Yayınlanma: 10.02.2025 - 18:07

Güncelleme: 10.02.2025 - 18:07

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.