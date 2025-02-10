AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Malezya
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