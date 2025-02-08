Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a: 'Recep desek bozuluyor'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 18:22

Güncelleme: 08.02.2025 - 18:22

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çorum’da ziyaretlerde bulundu. Enginyurt, il binasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ile basın toplantısı düzenledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "İcraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem" ifadelerini eleştiren Enginyurt, "16 milyonun İstanbul Belediye Başkanına Ekrem diyor. Biz buna Recep desek bozuluyor" dedi.

"HİÇ SOKAĞA ÇIKMIYOR"

Cemal Enginyurt'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Altın hesabı yapmayın diyor. 'Emekliye altın hesabı yaptırıyorlar diyor bırakın siz dolar hesabı yapın' diyor. E dolar hesabı da yapıyor emekli işin içinden çıkamıyor. Şu an en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira 400 dolar ediyor. 400 dolara Ankara’da bir otelde bir emekli eşiyle birlikte 1 gece kalamaz. Madem yapmadık altın hesabı. 4 kişi bir döner yemeye gitseniz 3 bin 500 lira hesap. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunları bilmiyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sokağa hiç çıkmıyor.

Manda yoğurdu ile kestane balı yiyen, 13 tane uçağı olan yediği önünde yemediği arkasında olan sarayın günlük masrafı 35 milyon lira olan Recep Tayyip Erdoğan, benim halkımı diyor enflasyona ezdirmedim. Nasıl ezdirmedin? Çorum’un gençleri nerede? Nerede Çorum’un gençleri? Çorum’da ne yaptın sen 23 yıldır? Fabrika mı yaptın üretim tesisi mi yaptın? Tarımı mı geliştirdin? Samanı ithal eder hale geldik. Hayvanı ithal ediyorsun. Üretileni batırıyorsun. Pancar Pankobirliği sattın. Millete pancarda kota uygulatıyorsun. Pancar üreticisini batırdın. Buğday üreticisini batırdın. Yani milletini soymak için her şeyi yapmaya çalışan bir iktidar var ve bu iktidar dönüyor hiçbir şey olmamış gibi sadece CHP ile uğraşıyor. Sadece Ekrem İmamoğlu ile uğraşarak gününü geçirmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölmeye parçalamaya çalışıyor. Fitne sokmaya çalışıyor.

Artık korku dağları sardı. Gideceğini görüyor. Ülke de birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuş, onun genel başkanına ağza alınmayacak şekilde konuşuyor. 16 milyonun İstanbul Belediye Başkanına Ekrem diyor. Biz buna Recep desek bozuluyor. Veya biz buna AKP Genel Başkanı olarak bir söz söylesek cumhurbaşkanına hakaretten mahkemeye veriyor"