AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına hakaret içeren yorum yapan Kadir İpek tutuklandı

Yayınlanma: 26.12.2024 - 13:39

Güncelleme: 26.12.2024 - 13:41

2025 asgari ücret rakamının beklentilerin oldukça altında 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X asgari ücret zammını paylaşmıştı. Erdoğan'ın paylaşımının altına Kadir İpek isimli bir kullanıcı hakaret içeren bir yorumu yazmış ve ardından gözaltına alınmıştı.

Kadir İpek, bugün yapmış olduğu yorum nedeniyle tutuklandı.