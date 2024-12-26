AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına hakaret içeren yorum yapan Kadir İpek tutuklandı

Sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına hakaret içeren ifadelerle yanıt veren Kadir İpek tutuklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına hakaret içeren yorum yapan Kadir İpek tutuklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 13:39

2025 asgari ücret rakamının beklentilerin oldukça altında 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X asgari ücret zammını paylaşmıştı. Erdoğan'ın paylaşımının altına Kadir İpek isimli bir kullanıcı hakaret içeren bir yorumu yazmış ve ardından gözaltına alınmıştı. 

Kadir İpek, bugün yapmış olduğu yorum nedeniyle tutuklandı. 


Etiketler: #kadir ipek #Recep Tayyip Erdoğan
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