AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez Cumhuriyet TV'ye konuştu

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:50

FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, Cumhuriyet TV'ye konuştu.

AKP'nin kuruluşunda yer alan, AKP 22. dönem milletvekili Çömez, Bir kumpas davasına maruz kaldığını ve on iki yıl Türkiye'ye dönemediğini söyledi.



Çömez, son zamanlarda Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini ve bazı gözlemler yaptığını belitti. Her geldiğinde insanların sabrının giderek azaldığını fark ettiğini belirten Çömez, ''Özellikle siyasi liderlerin ve iktidar paydaşlarının söylemleri toplumun sorunlarından uzak hale gelmiş, bu da üzüntü verici. Türkiye gerçek bir demokrasiyle yönetilmediği için, böyle bir süreci şeffaf şekilde yönetmeniz mümkün olmuyor'' ifadelerini kullandı.

Milletvekilliği yaptığı dönemde, yolsuzluk iddialarını belgeleriyle ortaya koyduğunu ancak kumpaslarla karşı karşıya kaldığını belirten Çömez, demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde huzurun olmayacağını söyledi.

''ERDOĞAN'I TANIYAMIYORUM''

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma Bursa Demiryolu ile ilgili ortaya koyduğu iddianın 'çok önemli' olduğunu aktaran Çömez, konuşmasına şu şekilde son verdi:

''Şu anda tek adam yönetiminin, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakim olduğu bir Türkiye var. Medeni bir ülkede bu iddia sansasyon yaratmalı, parlamento toplanmalı ancak gündemden kalktı. Ben Erdoğan'ı iyi tanıyan biriyim, uzun yıllar arkadaşlığımız oldu. Bugün Erdoğan'ı tanıyamıyorum, rasyonel bir siyasetten tamamen kopmuş ve çok farklı bir kimliğe kavuşmuş durumda. Bugünkü söylemlerine bol maaşlı danışman kadrosunun da katkı sağladığını düşünüyorum. Danışmanlar her söylediğini alkışlayan ve her yaptığında keramet arayan kişiler''