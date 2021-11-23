AKP'li Demirbağ'dan yurttaşlara tepki çeken 'et' tavsiyesi

23 Kasım 2021 Salı, 15:00

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın, ekonomik krizle birlikte artan gıda fiyatları üzerine açıklaması tepki çekti.

Katıldığı televizyon programında konuşan Demirbağ, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon karşısında yurttaşlara tavsiye verdi.

Demirbağ tavsiyesini, "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil" sözleriyle dile getirdi.

Demirbağ'ın tepki çeken sözleri şöyle:

“Cumhurbaşkanımıza, devletimize güvensinler, biz Suriye değiliz. Türkiye’yi Amerika’nın talimatıyla Suriye’ye çevirmeye çalışıyorlar. Suriyelilerin geleceği bir yer var, kapı var, Türkiye var ama bizim gidecek bir yerimiz yok.

Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya.

Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza… Bunlara bu fırsatı vermeyelim. Piyasadaki bu fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara bu fırsatı vermeyelim derim ben.”