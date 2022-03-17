AKP'li Elitaş: 'Pide hemen bayatlar, ekmek bayatlamaz'

17 Mart 2022 Perşembe, 10:09

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, ramazan pidesi fiyatını eleştirdi. Mustafa Elitaş’a Ramazan pidesinin kaç lira olduğunu soran Altay, “Bilmiyor. Bilmeyebilir, ben de bugün öğrendim ama üzüldüm. 6 lira. Daha şimdi, o da artmazsa. Üstünde yumurta yok, susam yok, Sayın Elitaş” diye konuştu.

Altay’ın ardından söz alan Elitaş ise “Pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz, somun ekmek hemen bayatlamaz” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda, diğer milletvekillerinin de dahil olduğu şu tartışma yaşandı:

Engin Altay: Sanıyorum 2 Nisan’da mübarek Ramazan ayı başlayacak. 330 gram sade pide kaç lira olacak? Sayın Elitaş'a sordum. Bilmiyor. Bilmeyebilir, ben de bugün öğrendim ama üzüldüm. 6 lira. Daha şimdi, o da artmazsa. Üstünde yumurta yok, susam yok, Sayın Elitaş.

Ömer Fethi Gürer: Yumurtalısı 8 lira.

Engin Altay: Bu millet nasıl oruç tutup iftar yapacak ya? Ya Allah aşkına, şu milletin hâline biraz bakın. 5 kişilik bir aile, 6 kişilik bir aile, 24 saat içinde eve en az 8 tane pide alacak.

Erhan Usta: Hayır, bir de Engin Bey, fitreyle oynadılar biliyorsunuz. Fitreyi de sadece 40 lira yaptılar, normalde 2020’yi baz alınca 55 lira olması lazımdı.

Engin Altay: Evet. Nasıl olacak? Her vakit yüce dinimizin kutsal değerlerini siyasi toplantılarınızda özellikle Sayın Erdoğan gündeme getiriyor. Nasıl olacak Sayın Erdoğan? Bakın, Meclis’ten sesleniyorum: Ramazan geliyor; yumurta yok, susam yok, sade pide 6 lira. Allah'tan korkun diyorum ya, başka da bir şey demiyorum ya.

Mustafa Elitaş: Sayın Başkan, bana bir soru sordu, kendisi de bilmiyormuş da yeni öğrendiğini söyledi. Aslında, grubu adına, önerimiz adına konuşma yaptıktan sonra.

Ömer Fethi Gürer: 5 kişilik bir aile günde 3 simit yese 2.500 lira yapıyor ya.

Mustafa Elitaş: Pide fiyatlarıyla ilgili, Engin Bey bugünkü fiyatları söyledi. Bilmiyorum ben, Ramazan’da da normal zamanda da pek pide almıyorum ama gerçekten…

Erhan Usta: Tabii sizin katığınız fazla.

Mustafa Elitaş: Ya şimdi, Allah aşkına yapmayın. Mübarek Ramazan’a girerken vatandaşın söylemlerini doğru kabul etmek şiardandır. Yani bu anlamda, pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz, somun ekmek hemen bayatlamaz. Sayın Gürer burada, pidenin hemen bayatlamasıyla ilgili kısmı bilir.

Engin Altay: Yani ‘vatandaş pide yemesin, Ramazan pidesi yemesin mi’ demek istedi pide bayatlar diye? Tutanaklara geçsin.

Mustafa Elitaş: Yesinler, yesinler; herkese afiyet olsun.

Engin Altay: Vatandaşa Ramazan pidesini çok görüyor iktidar. ‘Pide bayatlar, somun ekmekle iftar açın’ diyor.

Salih Cora: Engin Bey, oruç tutacaksanız pideyi biz ayarlarız.

Mustafa Tuncer: Oruç sadece sana mı? Kullandığın kelime ne kadar ayıp. Müslümanlığı bile tekelinde zannediyor ya.

Mahir Polat: ‘Vatandaş pide yemesin’ dediniz; Sayın Başkan.

Mustafa Elitaş: Lafı neresinden anladıkları meçhul. Biz herkesin Müslüman olduğuna inanırız. Bir ateist “Müslümanım” diyorsa ona da biz iman ederiz, “Müslüman” deriz. Kimin dininin İslam olduğunu, kimin Müslüman olduğunu, kimin Allah’a yakın olduğunu tek Cenabı Hak bilir. Benim şahsımla ilgili bir konuda söylediğim şu: Ben yıllardır pek pide almayan birisiyim ama vatandaşlarımızın her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade etmek istiyorum.

Mahir Polat: Pasta alıyorsunuz o zaman siz, pide almıyorsunuz, pasta alıyorsunuz.