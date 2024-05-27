AKP'li eski bakan için kanunu çiğnediler: BİM'in yönetim kurulu üyeliğine atandı!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 20:51

Güncelleme: 27.05.2024 - 20:51

10 Temmuz 2018 ile 4 Mart 2022 arası dönemde eski Tarım ve Ormancılık Bakanı olan Bekir Pakdemirli’nin kamu görevinden ayrıldıktan sonra aynı alanda özel sektöre geçmek için 3 yıl beklemesi gerekiyordu.

Gazete Pencere’nin aktardığı habere göre, AKP'li eski Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Bekleme süresinin dolmasına henüz 9 ay varken BİM'de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine başvuran Pakdemirli'ye SPK'dan da onay geldi.

“İLGİLİ KONULARDA 3 YIL GÖREV ALAMAZLAR”

Kamu görevlerinden ayrılanlar hakkında belirtilen kanunda ise "Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar" ifadeleri yer alıyor.