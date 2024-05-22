EURO 2024'teki rakibimiz Gürcistan, aday kadrosunu açıkladı!

A Milli Takımımızın, EURO 2024'teki rakiplerinden Gürcistan, aday kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:59
EURO 2024'teki rakibimiz Gürcistan, aday kadrosunu açıkladı!
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Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen aday kadroda yer alan 26 futbolcu şu şekilde:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

Defans: Solomon Kverkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Orta saha: Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobzhanidze (Atlanta United)

Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Şampiyona öncesinde 9 Haziran'da Karadağ ile özel maç yapacak olan Gürcistan'ın nihai kadrosu en geç 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirilecek.


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