AKP'li eski vekil Fırat'ın adı dolandırıcılık davasında
Bu açıklamayı, Adıyaman eski Milletvekili Salih Fırat’ın kayınbiraderi olan Sayit Subaşı yaptı “Bana, Gambiya’dan 1 milyar dolar getirilip, bir kısmını TC’ye bağışlayacağı söylendi” dedi.
Pandeminin ilk günlerinde Türkiye'den ayrılmak için 70 bin dolara özel uçak kiralamak isterken dolandırılan Mısırlı iş insanı Imad Kachkoul'un, Türkiye'ye 1 milyar dolar para getirmek için AKP'li eski milletvekili Salih Fırat'a teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Dolandırıcılık iddiasındaki kilit isimlerden Salih Fırat'ın kayınbiraderi Sayit Subaşı, tutuklu yargılandığı davanın Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında eniştesini suçladı.
DOLARLARI GÖSTERDİ
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Kachkoul'dan 70 bin dolar aldığı iddia edilen Subaşı, ifadesinde şunları anlattı:
“Mısırlı iş insanı, Gambiya'da 1 milyar doları olduğunu, bunun getirilmesi için kargo uçağı kiralamak istediğini söyledi. ‘Parayı ödeyelim siz siyasi veya kendi ilişkileriniz ile bunları ikna edin' dedi. Bana fotoğraflar gösterdi, şey (dolar) paletler halinde. ‘Bir milyar doları Türkiye'ye getireceğim, bir kısmını TC'ye bağışlayacağım' dedi. Esas mevzusu beyefendinin, Salih Fırat'la oturup Gambiya'daki paranın getirilmesini organize etmek, derdi bu. Fırat beni aradı Y-Bulut Danışmanlık A.Ş.'nin IBAN bilgilerini verdi. 70 bin doları şirketin hesabına yolladı.”
Mahkeme Başkanının “Senden neden şikayetçi oldular?” sorusuna Subaşı, “Sabıkam olduğu için, Salih'in yönlendirmesi ile benden şikayetçi oldular” karşılığını verdi. Subaşı, “Bu para olayından sonra da eniştem bir trilyon iki yüze ev aldı. Yarısını peşin, yarısını da banka kredisi ile” iddiasında bulundu.
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