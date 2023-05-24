AKP’li Göksu TRT’de anlattı: Deprem altyapısında Los Angeles ve Tokyo'dan ilerideyiz

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:05

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, TRT yayınında kendi dönemlerinde deprem altyapısına dair kentteki bütün bilimsel çalışmaları yaptıklarını ileri sürdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan ve "İstanbul tarihinde merkezi idareden bugün aldığı kadar yüksek oranda para hiç almamıştı" diyen Göksu “İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm için 4 tane bina yenilemişler. Bizim 2017'nin sonunda başladığımız, 2019'da tamamladığımız Bayrampaşa'daki 2 bin 400 konutluk kentsel dönüşüm konutunun 320 tanesini teslim ettiler. İnternet sitesi yaptılar, tsunami tabelası astılar” dedi.

AKP’li Göksu “Bizim dönemimizde İstanbul’da depremle ilgili yapılmamış hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Hepsi bitti. Dünyada iki tane kent deprem altyapısı açısından örnektir; Los Angeles ve Tokyo. Biz şu anda her ikisinden de daha ilerideyiz. Bize proje olarak gelen borçlanmadan başka bir şey gelmedi bugüne kadar. İstanbul adına bugüne kadar hangi projeyi getirdiniz de biz karşı olduk” diye konuştu.