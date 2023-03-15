Tevfik Göksu'nun izlettiği İmamoğlu videosu 'montaj' çıktı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:16

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 'montaj video' tartışması yaşandı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun dünkü oturumda yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depreme ilişkin açıklamalarını izlettirdiği video montajlı çıktı.

"KARAR SİZLERİN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Göksu'nun izlettirdiği videoyu paylaşarak "İBB Meclisinde sunulan montajlanmış videoyu ve doğrusunu buraya bırakıyorum. Karar sizlerin" dedi.

Tevfik Göksu'nun meclis toplantısı sırasında izlettiği videoda, İmamoğlu yerel seçim öncesi bir TV programında "deprem sorununu nasıl çözeceksiniz" sorusuna "5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilir" diyor. İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada ise "Hızla hareket edersek bize 100 yıl lazım" diyor.

Ancak İmamoğlu'nun gerçekte, ikinci açıklamasında "20 yıldır yapılan hızla hareket edersen bize 100 yıl lazım" dediği ve Göksu'nun izlettiği videoda bu kısmın montajlandığı ortaya çıktı.

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise İBB Meclis Toplantısı'nda konuştuğu bir kısmı sosyal medya hesabından paylaşarak Tarık Balyalı'ya cevap verdi.

"YAKIŞIKSIZ BİR İFADE"

Türkyılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Tevfik başkanımız cevabını verir ama trol zihniyetinin meclise hakim olduğunu ifade ettiği için Tarık bey, buna istinaden birkaç şey söylemek isterim. Çok yakışıksız bir ifade.

Düzeltme haklarını kullanmak en doğal haklarıdır. Fakat ifadeler maksadını aştı. Kumpas, montaj, şantaj, kirli pazarlıklar bizim meşrebimizde yoktur. Bu ifadeler masa ortaklarından birine aitti. İmamoğlu Fazilet Durağı yalanı için İstanbullulardan özür dilememişti. Bu erdemi göstermemişti. Şimdi olmayan bir mesele için bizden bu erdemi bekliyorlar, beklemesinler. Fakat şunu ifade edeyim söz konusu videoyu kişisel hesabımdan ben de paylaştım.

"ÖZÜRLÜK BİR DURUM YOK"

Video sosyal medyada dolaşıyordu. Hakikaten samimiyetle ifade ediyorum, 20 yıllık mukayese meselesini bilmiyordum. Orijinal haline baktığımda Tarık beyin de dinlettiği gibi şunu söylüyor '20 yıllık performansı dikkate alırsak meseleyi 100 yılda çözeriz' diyor. Evet çok doğru olmamış, siyaseten etik değil. Üzüntülerimi ifade ediyorum ama özürlük bir durum yok. Çünkü kasten yapılmış bir mesele değildi.”