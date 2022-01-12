AKP’li Güngören Belediyesi'nden 96 dairelik 'bataklık projesi'

12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:21

İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi, tüm uyarılara rağmen faciaya davet çıkarak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Güngören Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hazırladığı raporlara ve uyarılarına rağmen neredeyse bataklık denebilecek bir arazi üzerine “Semt Güngören” adı altında konut projesi inşa edip, 96 daire ve 9 dükkân satarak para kazanmayı planlıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Güngören Belediyesi, önce Gençosman Mahallesi’ndeki 6 bin 402 metrekare büyüklüğündeki arazinin imar planlarını değiştirdi. Arazinin statüsü, ‘belediye hizmet alanı’ndan ‘ticaret ve konut alanı’na dönüştürüldü. Ardından da Belediye Meclisi toplantısında, bu arazi üzerine bir konut projesi inşa edilmesine ve yapılacak dairelerin satılmasına yönelik bir teklif getirildi. Teklif, 2021 yılının Eylül ayındaki oturumda AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Belediye Meclisi’nden geçti.

Söz konusu teklifte, 9 katlı olması planlanan konut projesinin hayata geçirilme gerekçesi “Yatırım bütçelerine katkı sağlamak ve kaynak oluşturmak” diye açıklandı.

MİLYONLARCA LİRA...

Bu gelişmenin ardından da AKP’li Güngören Belediyesi konut projesi inşa etmek için ışık hızıyla ihaleye çıktı. Güngören Belediyesi, 4 Ekim 2021 tarihinde “Gençosman Mahallesi 560 ada 3 Parsele Ait Bina Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi de 72 milyon 861 bin TL teklif veren Traton Yapı Limited Şirketi’nin aldığı açıklandı.

OLASI BİR DEPREMDE...



Ancak İBB, Güngören Belediyesi’nin konut projesi yapmasının önünü açan imar planı değişikliğine karşı dava açtı. İmar planın değişikliğine karşı çıkan İBB’nin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı rapor ise bu projenin tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalara göre, konut projesi yapılacak arazi gevşek bir zemine sahip. Bu nedenle alan “zemin sıvılaşması ve heyelan” riski taşıyor. Ayrıca arazinin yeraltı su seviyesi, yüzeye çok yakın. Bu da projenin hayata geçirilmesi durumunda, olası bir depremde büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceği anlamını taşıyor.

Yapılan çalışmalara göre, yüzölçümü olarak İstanbul’un en küçük ilçesi olmasına rağmen, yapı ve nüfus yoğunluğu bakımından İstanbul’un en yoğun ilçesi olan Güngören, beklenen olası depremde büyük risk teşkil eden ilçeler arasında. Buna rağmen bu araziye hem de çevredeki binalarının kat sayısının çok üzerinde olacak şekilde 9 katlı bir konut projesi yapılması, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Sonuç olarak yapılması planlanan konut projesi, arazide yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olması, gevşek bir zemine sahip olması, deprem anında sıvılaşma ve heyelan tehlikesi bulunması gibi nedenlerden dolayı pek çok risk ve tehlike barındırıyor.

ARAZİYİ BAKANLIK BEDELSİZ VERMİŞ

Güngören Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Alaeddin Aktay, BirGün’e yaptığı açıklamada belediyenin müteahhitlik yaparak konut projesi inşa etmesinin ve bu şekilde para kazanmasının yanlış olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Güngören Belediyesi bu arsayı da bakanlıktan bedavaya almıştı. Konut projesinin yapılacağı alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv konut alanı ilan edilmişti. Yani kentsel dönüşüm için kullanılması ve yoksul insanlara konut yapılması için rezerv konut alanı ilan edildi. Ancak projede daireler yaklaşık 2 milyon TL’ye satışa çıkarıldı ve belediye lüks konut yapıp para kazanacak. Belediye kâr amaçlı iş yapamaz. Belediye resmen müteahhitlik yapıyor.”