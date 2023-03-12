AKP'li Hadi Özışık'ın anketinden bahis çıktı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:38

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 11:38

AKP’li Hadi Özışık kendisine ait Youtube kanalında yaptığı bir programda Erdoğan’ın seçim anketlerini değerlendirdi.

Hadi Özışık’ın Youtube kanalına yayına aldığı Osman Diyadin Erdoğan’ın anketlerde %60,5 aldığını iddia etti.

Hadi Özışık ‘bu anketi kim yaptı’ diye sorması üzerine Diyadin’e “Election Betting Odds” ifadesini telaffuz etti.

Söz konusu site ve oranların bir bahis sitesi ve yüzde 60,5 denilen oranın ise bahis oranları olduğu anlaşıldı.

Program izlendiğinde verileri paylaşan Osman Diyadin’in “Election Betting Odds” adlı internet sitesini verilerin kaynağı olarak gösterdiği anlaşılıyor. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde sitenin bir anket kuruluşuna ait olmadığı görülüyor.

Teyit'in araştırmasına göre söz konusu şirketin bahis sitesi olduğu ortaya çıktı. Şirket, 2019 seçimlerinde de gündem olmuştu. Burada da AKP’li adaylara yüksek oranlar verseler de belediyeleri CHP’liler kazanmıştı.