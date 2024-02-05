AKP’li Hamza Dağ, afişlerde AKP logosunu kullanmadı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:34

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:42

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın seçim afişlerinde parti logosunu kullanmaması tepki çekti. Kentin birçok yerine ‘Biz İzmiriz Başarabiliriz’ bilbordları astıran Dağ. AKP’nin logosunu ve ismini kullanmadı. İsimsiz reklamlar partililer tarafından AKP’nin adayı değil misin?” yorumları yapıldı.

CHP İL BAŞKANI ASLANOĞLU: ADAY HANGİ PARTİDEN

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesaplarından Hamza Dağ’ın AKP logosuz afişlerini paylaştı. AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’yı da etiketleyen Aslanoğlu, “Fotoğrafta gözüken ve İzmir'in duvarlarına, billboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz? görsellerde parti logosu gözükmeyince, Ak Parti logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz? diye sordu.