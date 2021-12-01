AKP'li İBB Meclis Üyesi'nden 'pes' dedirten ekmek kuyruğu yorumu

CNN Türk canlı yayınına katılan AKP'li İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın, halk ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hakkındaki yorumu, stüdyodakilere 'pes' dedirtti. Kaynar, sıraya giren insanların görüntü çekilmesini beklediğini savundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 12:51
AKP'li İBB Meclis Üyesi'nden 'pes' dedirten ekmek kuyruğu yorumu
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CNN Türk programına katılan AKP'li İBB Meclis Üyesi Kaynar, yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Kaynar, halk ekmek büfesi önünde sıraya giren insanların görüntü vermeyi amaçladığını savununca stüdyodan tepkiler yükseldi. Kaynar, "Halk Ekmek kuyruklarında bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz?" sorusuna stüdyodakiler 'pes' diyerek tepki gösterdi.

Videoyu hesabından paylaşan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bunlar gerçekten dengelerini kaybettiler" yorumu yaptı. 

İŞTE O GÖRÜNTÜ


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