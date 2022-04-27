Erdoğan: 'Yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana eyvallah edecek değiliz'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:38

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Töreni'nde konuştu.

"Tarih farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne şahitlik etmiştir" diyen Erdoğan, "Dünyanın son birkaç asrına ise Avrupa ve Amerika merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Bu süreçte kölelik, katliam, sömürü, istismara kadar uzanan boyutları vardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Batı medeniyeti dünyayı sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, resmiyle, sporuyla yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir" dedi.

HEDEFİNDE YİNE SOSYAL MEDYA VAR

Konuşmasının devamında "İnternet, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkıdır. Şayet içeriğini siz üretmiyor, dilini siz yönetmiyorsa kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan silaha dönüşür" diyen Erdoğan, "Bu mecranın yeni bir faşizm araçlarına dönmeye başlaması dünyayı tehdidin kucağına itmektedir. Dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin bildiği gibi Kuran-ı Kerim'in ilk emri 'oku' ayetidir" sözlerini kullanan Erdoğan, "Oku ve yaz emri, insana bilmediğini öğretendir. İçeriğinden bağımsız olarak yazının kendisi öylesine kıymetlidir ki büyüklerimizin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kağıdın ayaklar altında bulunmasına rıza göstermediğini hatırlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde...



"HÜSEYİN KUTLU HOCAMIZI TEBRİK EDİYORUM"

"İstanbul Mushafı tanıtım toplantısı nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

Türk İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alacağına inandığım eseri hazırlayan Hüseyin Kutlu hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle hat sanatının İslam dünyasındaki güzide isimleri İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürmüşlerdir. Kültür sanat merkezi olan İstanbul bu anlamda dünyaya yön vermiştir."

"GELECEĞİ OLAN SANATLARI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

"İstanbul, ecdadın alimlere ve sanatkarlara gösterdiği ilgi, verdiği destek sayesinde asırlar boyunca doğudan ve batıdan gelen pek çok ilim ve sanat erbabına ev sahipliği yapmıştır.

Sanatkarlar Mushaf'ı Şerif geleneğine başka bir boyut kazandırmışlardır. Hamd olsun, asırlar boyunca kesintiye uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Hayatımızın her alanında, özellikle geleneği olan sanatları korumamız gerekiyor. İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, tarihimizin devamını, geleceğimizin aydınlığını göstermektedir. Yazı sanatımızın bugünkü temsilcilerini kutluyorum. Geleceği olan sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak zorundayız.

Fatih Sultan Mehmet Han'dan günümüze İslam ve Türk coğrafyalarının kültür sanat merkezi olan İstanbul, bu alanlarda da dünyaya yön vermiştir. Hayatımızın her alanını ama özellikle de geleneği olan sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz. Konu Kuran-ı Kerim ise burada assa, riya, kibir söz konusu olamaz."

"MEDENİYETİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ, HER TÜRLÜ YAZIYI İŞTE BÖYLE BİR YERE KOYMAKTIR"

"Hepimizin bildiği gibi Kuran-ı Kerim'in ilk emri 'oku' ayetidir. Oku ve yaz emri, insana bilmediğini öğretendir. İçeriğinden bağımsız olarak yazının kendisi öylesine kıymetlidir ki büyüklerimizin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kağıdın ayaklar altında bulunmasına rıza göstermediğini hatırlıyoruz. Medeniyetimiz, kültürümüz, her türüyle yazıyı işte böyle bir yere koymaktadır."

"Tarihte farklı medeniyetlerin yükselişi ve düşüşüne şahitlik ediyoruz. Dünyanın son birkaç asrına Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Batı medeniyeti dünyayı sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, resmiyle, sporuyla yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir. Burada teknolojinin bizatihi kendisiyle muhteviyatın ayrımını iyi yapmak gerekiyor. İnternet, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkıdır. Şayet içeriğini siz üretmiyor, dilini siz yönetmiyorsa kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan silaha dönüşür."

"Benzer örnekleri tüm iletişim araçları, medya mecraları için vermek mümkündür. Bu mecranın yeni bir faşizm araçlarına dönmeye başlaması dünyayı tehdidin kucağına itmektedir. Dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi."

"YÜZÜMÜZE TOKAT ATANA EYVALLAH EDECEK DEĞİLİZ"

"Geçmişten ders çıkarmayan dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının yükselişe geçtiği bir döneme geçti. Avrupa'da ırkçı partilerin iktidara ortak alma desteklerine ulaşmaları üzüntü verici bir tablodur. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek mücadelemizi sürdüreceğiz."

"TV DİZİLERİMİZLE DÜNYAYA AÇILDIK"

"Asıl mesafe kat etmemiz gereken yumuşak güç alanlarını medyayı, sporu, akademiyi ihmal etmeyeceğiz. Mimarimizi yeni bir yorumla yeniden ihya ettik. TV dizilerinden müziğe kadar geniş bir alanda özgün içeriklerimizle şimdi dünyaya açıldık.

Tarih farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne tanık olmuştur. Son 3 asırdır ise ABD ve Avrupa kültürü dünyaya damga vurmuştur. Yumuşak güç unsurları denen içerikleriyle gündeme gelmiştir. Dilini ve mesajlarını siz üretmiyorsanız, sizi esir alan bir silaha dönüşür."