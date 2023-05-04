AKP'li iş insanı isyan etti, zararını açıkladı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 09:36

Güncelleme: 04.05.2023 - 09:41

Uzun yıllar, açılan davalarla tartışılan Kadıköy Moda’daki 250 odalı otel, ‘DoubleTree by Hilton’ adı ile faaliyet gösteriyordu.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, konuya yakın 3 ayrı kaynaktan, Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’ya ait otel el değiştirdi.

Ulaşılan bilgilere göre, otele ilişkin alıcı tarafla yürütülen görüşmeler, iki hafta kadar önce, tarafların el sıkışması ile sonlandı. Otel, merkezi Ankara’da bulunan Caba İnşaat Enerji San. Tic. AŞ’ye satıldı. Caba İnşaat’ın, İstanbul Kadıköy’de yeni bir şubesi kuruldu. 24 Mart 2023’te kurulan şirketin sermayesi 1 milyar lira. Otelin devri de bu şirkete yapıldı.

"2 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİM"

Otelin satışı ile ilgili telefonla ulaşılan Emrullah Turanlı, oteli 66 milyon dolara sattığını doğruladı. Turanlı, otelin gerçek değerinin 110-120 milyon dolar olduğunu belirtti. Turanlı, otelini düşük fiyata satmak durumunda kaldığına işaret etti. Yaşadıkları nedeni ile öfkeli olduğu anlaşılan Turanlı “Sözde siyasetçi ve bürokratlar nedeniyle 2 milyar dolar zarar ettim. Ruhsatlarımı alamadım. Arsalarımın üzerine kaçak binalar inşa ettiler. Bunun için mallarımı bedava sattım” ifadelerini kullandı.

"KİM BANA ZULM ETTİYSE..."

Turanlı açıklamasının devamında “Kim bana zulm ettiyse Allah bin belasını versin. Bu şirkette 30 bin kişi varken 5 bin kişiye düştüm. Sadece oteli değil, dairelerimi ve arsalarımı da yarı fiyatına sattım. Çok mal sattım. Satıyorum da…” diye konuştu. Turanlı, yaptığı satışlardan elde ettiği para ile de borçlarını kapattığı bilgisini verdi.

30 YILLIK EMEĞIM SIFIRLANDI

Adını vermediği kimi siyasetçi ve bürokratlar nedeni ile büyük zarara uğratıldığını savunan Turanlı şu ifadeleri kullandı:“Bir insan niye malını bedava veya ucuza satsın. Allaha dua ediyorum; bana zulüm edenlerin belasını versin. 30 yıllık emeğimi sıfırladılar.”

Oteli satın alan Caba İnşaat’ın ortaklarından Cahit Balyen, şirket merkezine ilettiğimiz görüşme talebine ise karşılık vermedi. 66 milyon dolara DoubleTree by Hilton’i alan alan Caba İnşaat AŞ, yurtiçi ve yurtdışı bir dizi projeyi üstlenen bir firma. Şirket, 25 bin kişilik kapasitesi ile özel yurt sektörünün güçlü oyuncularından biri. Şirketin, Erbil, Diyarbakır ve İstanbul’da da otelleri bulunuyor. 1998 yılında Diyarbakır’da kurulan Caba İnşaat ise Abdurrahim Balyen ile Cahit Balyen’e ait.

‘İMAR’ TARTIŞMASI İLE GÜNDEMDE KALDI

Ticaret Odası’na kaydı 1985 yılında yapılan 900 milyon sermayeli Taşyapı İnşaat AŞ, sektörün en güçlü oyuncuları arasında yer alıyordu. Altyapı, lüks konut ve restorasyon işlerinde uzmanlaşan şirket, onlarca büyük projede yer aldı. Şirketin sektördeki güçlü konumu kadar, kimi projelerine ilişkin ‘imar’ tartışmaları da uzun süre gündemde kaldı. Taşyapı’nın Rize İkizdereli patronu Emrullah Turanlı’nın AKP hükümetlerine yakınlığı iddiası da, sıklıkla, şirketin kimi projelerine ilişkin değerlendirmelerin odağında yer aldı.