AKP'li isim 'Hata varsa namussuzum' dedi, saniyeler sonra özür diledi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AKP'li Meclis üyesi Metin Akdemir, "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi. Bir süre sonra rakamları yanlış topladığı ortaya çıkan Akdemir özür diledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AKP'li Meclis üyesi Metin Akdemir, tablolardaki verileri gösterirken "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi.
Fakat kısa bir süre sonra Akdemir'in rakamları yanlış topladığı ortaya çıktı.
Akdemir, Meclis sıralarından gelen eleştiriler üzerine özür diledi.
Akdemir'in hatası Meclis'te gülüşmelere neden oldu.
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