AKP’li İsmail Güneş, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Said Nursi’yi övdü

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu’nun muhalefetle tartışması konuşulurken çözüm sürecinden uyuşturucuyla mücadeleye pek çok konuda da dikkat çekilen açıklamalar yapıldı. AKP’li İsmail Güneş, Cumhuryetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk düşmanı Said Nursi’yi övdü.

Görüşmelerde HDP sıralarına seslenerek AKP Milletvekili Ekrem Çelebi “Çözüm sürecini AK Parti yaptı. Hıyaneti yapan kimdi? Külahınızı alın, önünüze koyun” dedi. Terör örgütünün hareket kabiliyetini yitirmek üzere olduğunu ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, “Bazılarının zoruna gidebilir. Savunma değil, taarruz anlayışıyla derin ABD’nin bölgedeki oyunları bozulmuştur” değerlendirmesini yaptı.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş de “Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde, o dönemde de aynı bugün gibi ayrılıkçı tohumları ekmek isteyenlere karşı, başta Said Nursi olmak üzere, o günün bilim adamları, ileri gelenleri buna geçit vermemişlerdir” ifadelerini kullandı. Muhalefetin uyuşturucu ticaretiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren AKP’li Salih Cora da “Atatürk’ü de, İnönü’yü de, Menderes’i de Demirel’i de, Erbakan’ı da uyuşturucu ticaretiyle suçlamışlardı. Bugün de benzer bir senaryo izliyoruz” ifadelerini kullandı.