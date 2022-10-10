AKP'li Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlunu tek başına motosiklete bindirdi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:05

Eski motosiklet yarışçısı ve aynı zamanda AKP milletvekili olan Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sofuoğlu, 3 yaşındaki Zayn'ın Instagram'da bulunan profilinden yaptığı paylaşıma 'Sırada ne var?' notunu düştü.

GEÇEN YIL DA PAYLAŞMIŞTI

Sofuoğlu, geçtiğimiz yıl da Zayn 2 yaşındayken tek başına motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sofuoğlu'nun bu paylaşımı da tepki çekmişti.