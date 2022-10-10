AKP'li Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlunu tek başına motosiklete bindirdi

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı, şimdilerde ise AKP milletvekili olan Kenan Sofuoğlu'nun paylaşımı tepkilere neden oldu. Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motosiklete bindirdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:05
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Eski motosiklet yarışçısı ve aynı zamanda AKP milletvekili olan Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sofuoğlu, 3 yaşındaki Zayn'ın Instagram'da bulunan profilinden yaptığı paylaşıma 'Sırada ne var?' notunu düştü.

GEÇEN YIL DA PAYLAŞMIŞTI

Sofuoğlu, geçtiğimiz yıl da Zayn 2 yaşındayken tek başına motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sofuoğlu'nun bu paylaşımı da tepki çekmişti.


Kenan Sofuoğlu motosiklet sosyal medya

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