AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile vakıf arasındaki protokol tartışma yarattı

13 Mart 2022 Pazar, 14:07

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 10 Mart’ta yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısında; Hayrat İnsani Yardım Derneği ile AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması yetkisini içeren maddeye CHP ve İYİ Parti grubundan itirazlar yükseldi. Yaşanan tartışmaların ardından madde oyçokluğu ile kabul edildi.

“ÖNCEKİ DERNEKLER BİR SÜRÜ SIKINTI YAŞATTI BU ÜLKEYE”

Meclis toplantısında söz konusu madde ile ilgili söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, bu tür vakıflar üzerinde denetim mekanizmasının işlemediğini belirterek, “Onlarca var bu tip dernek. Geçmişe dönmek istemiyorum, ama önceki dernekler de bir sürü sıkıntı yaşattı bu ülkeye. Bunların denetimi söz konusu değil. Sürekli ortak projeler ile biz para aktarıyoruz. Biz doğru bulmuyoruz. Devlet tekelinde olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“HEPSİ BÖYLE DEĞİL. SADECE KURAN BASIYORLAR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "vakfın sadece Kuran basıp dağıttıklarını" belirterek şöyle konuştu:

“Sivil alana dair böyle bakmamanızda fayda var. Hepsi böyle değil. Sadece bunu yapıyorlar. Kuran basıyorlar. Geçen gün Afrika’ya Yaşar Bey de gitti onlarla birlikte. Bu adamlar gelip Kuran bastırıp Afrika’daki çocuklara götürüyor. Afrika’daki çocuklar tahtalara yazarak Kuran öğreniyor, ezberliyorlar. Bu adamlar da orada Kuran dağıtıyor. Bir şey yapmıyorlar başka. Bir adamın kitabını dağıtmıyor, bir şey yapmıyor. Bu yapı, bu adamlar sadece Kuran basıyorlar. Buna baktık.”

MADDE ÜZERİNDE TARTIŞMA

Büyükakın ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir arasında geçen tartışmaya, İYİ Partili meclis üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş da dahil oldu. Meclis toplantısında yaşanan tartışma şöyle:

“Taşdemir: Önceki insanlar da, bu ülkeye en büyük ihaneti yapanlar da maalesef ki bu ülkede dindar, Kuran okuyan, mazlum insanlardı. Şimdi Kuran Diyanet eliyle de dağıtılıyor. Ben bile ihtiyacım olduğunda Diyanet’ten, camilerden, müftülükten alabiliyorum.

Büyükakın: Ben kafama göre her protokolü yapabiliyor haline gelmiyorum. Ben protokolleri kanunlar çerçevesinde yapabilirim. Kanuna aykırı protokol yapamam siz Meclis'ten yetki verdiniz diye.

Taşdemir: Biz meclis kararı alalım. Kuran bastırtalım, dağıtsınlar. Biz de gidelim hatta beraber dağıtalım. Çok samimi söylüyorum. Bunda bir sakınca var mı? Kendi Sosyal Daire Başkanlığımızca Kuran basalım.”

Büyükakın: Meclisin yetkileri kanunda yazıyor. Meclisten Kuran bastıralım diye karar alınmaz. Şurada kalbiniz rahat olsun. Ben protokolü kafama göre yapamam. Yaparsam da sorumluluğunu ben ödeyeceğim. Karar organı olarak siz benim ne yapacağımı tek tek yazarsanız başkanlık makamının icra yetkisinin yerine geçmiş olursunuz. Ben de buna müsaade etmem. Meclis benim yetkilerimi kullanamaz. Ben sizin yetkilerinizi nasıl kullanamıyorsam siz de başkanlık makamının yetkilerini kullanamazsınız. Bu bir denge mekanizması. Siz bana neyi nasıl yapacağımı söyleyemezsiniz, ben size nasıl söyleyemiyorsam.

Göktaş: Bu paralar verildikten sonra, belediyenin hangi kurumu verilen paranın nereye harcandığını kontrol edebiliyor, bu sizi de rahatlatan bir durum.

Büyükakın: Ben rahatım, bizzat Yaşar Beyi gönderdim. Dağıtıma Yaşar Bey de gitti. 8 bin civarı Kuran var. 8 bin adet Kuran var. 10 TL olsa… 40 TL bir tanesi, evet. 320 bin TL yapar. Yani öyle şey değil.

Göktaş: Şuraya 320 bin TL yazsaydık başkanım. Ne olurdu? Yani bu 320 bin mi, 3 milyon 200 bin mi ne olduğu bilinmiyor ki.

Büyükakın: Sorun şu. Öyle yazdığınız zaman, yarın 320 bin değil de 350 bin TL tutarsa o para yetmiyor.”

Göktaş: Payını da koyun 350 bin lira yazın o zaman. Ama 350 bin TL yazıp da 3 milyon 500 TL olmasın.

Büyükakın: Bana biraz güvenin ya.

Göktaş: Bu mesele güven meselesi değil başkanım. Biz başka bir şey konuşuyoruz."

Yaşanan tartışmalar sonucunda madde oy çokluğu ile kabul edildi. Protokolde, belediyenin hak ve yükümlülükleri bölümünde Kuran dağıtımının dışında birçok maddenin daha bulunduğu öğrenildi.

5 YILLIK PROTOKOL

Hayrat İnsani Yardım Derneği ile imzalanacak protokolün ‘amaç’ kısmında ise, “Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç duyulan faaliyetlere ilişkin esasları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır” ifadeleri yer alıyor. Söz konusu protokolün süresinin 5 yıl olarak belirlendiği, sürenin uzatılmayacağı yazılı olarak bildirilmediği sürece protokol hükümlerinin aynı şartlarla 1 yıl daha uzatılacağı belirtiliyor. Hazırlanan protokol sözleşmesinde, belediyenin hak ve yükümlükleri bölümünde şu maddeler bulunuyor:

*Protokol kapsamında yapılacak organizasyonlarda talep halinde dernek ile ortak faaliyet yapmak ve derneğe kaynak ayırmak.

*Protokolün konu kısmında belirtilen faaliyetler alanında, her bir faaliyet özelinde talebin içeriğine ve konusuna göre Hayrat Yardım’a destek olmak.

*Yönetici ve personelleri ile Hayrat Yardım çalışmalarına imkanlar dahilinde destek vermek.

*Acil yardım faaliyetleri kapsamında savaş mağdurlarına gönderilen gıda, kışlık set, kömür, giyecek gibi ayni yardımları taşıyan ‘Suriye Acil Yardım Tırları’nın nakliye bedellerinde Hayrat Yardım’a destek olmak.

* Dünya Kuran okuyor projesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahibi kişilere Kuran-ı Kerim ulaştırma noktasında Hayrat Yardım’a destek olmak.

*İhtiyaç sahibi, yetim ve dezavantajlı durumda olan kişilere dağıtılmak üzere Kocaeli İyilik Kapısı’na kıyafet desteğinde bulunmak.

*Belediyeye ait eğitim alanları ve Diriliş Kampları’nın Hayrat Arama Kurtarma Ekipleri tarafından ilk yardım ve eğitim faaliyetleri kapsamında kullanımını sağlamak ve ekipman desteği vermek.

*Hayrat Yardım ile birlikte yılda en az iki kez olmak üzere yetimler adına bağış geceleri düzenlemek.

*Kardeşim var projesi kapsamında ihtiyaç duyulan ülkelerde yetim ve eğitim projelerine destek vermek.

*Hayrat Yardım tarafından düzenlenecek olan panellerde belediyeye ait sosyal tesislerin kullanımını ortak hizmet projesi kapsamında sağlamak.

NUR CEMAATİ’NE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin protokol imzalama yetkisini aldığı Hayrat İnsani Yardım Derneği, Türkiye'de 300 koordinasyon merkezinde ve 25 farklı ülkede faaliyet gösteriyor. Nur cemaatine yakınlığı ile bilinen Hayrat Vakfı’nın yardım derneği olan Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol süresi 5 yıl olarak belirlendi. 2013 yılında kurulan dernek; kendilerini, “Ülkemizin bayrağını çeşitli coğrafyalarda dalgalandırmak ve aziz milletimizin yardımsever kimliğini tüm dünyaya yaymak” vizyonu ile tanıtıyor.