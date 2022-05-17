AKP'li Konya İl Başkanı Hasan Angı’dan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma; akıllı ol'
AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Aksapark Konut Yapı Kooperatifi’nin temel atma töreninde derdini anlatmaya çalışan bir yurttaş ile tartıştı.
AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya’da yapımına başlanan Aksapark Konut Yapı Kooperatifi’nin temel atma törenine katıldı.
Toplu konutun yapıldığı alanda hakkının yendiğini iddia eden yurttaş, AKP’li başkana derdini anlatmaya çalıştı. Angı yurttaşa, ‘'Sen bu kafayla gittiğin sürece hiç kusura bakma, hep sen haklısın, herkes suçlu'' diyerek çıkıştı.
"DENSİZLİK YAPMA, AKILLI OL"
Yurttaş ise “Sana baki değil burası, bana böyle konuşmaya hakkın yok” yanıtını verdi.
Bunun üzerine sinirlenen AKP’li Angı, yurttaşa “Densizlik hadsizlik yapma, akıllı ol” diyerek tepki gösterdi.
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