Metin Külünk'ten Mehmet Büyükekşi için büyük iddia! Cumhurbaşkanı Büyükekşi'nin yönetim biçiminden rahatsız...
AKP'li Metin Külünk, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için önemli açıklamalarda bulundu. Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Büyükekşi yönetiminden rahatsız olduğunu iddia etti.
AKP’li Metin Külünk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sansürsüz Futbol kanalına konuşan Külünk, Büyükekşi’nin Süper Kupa krizini yönetemediğini ve Riyad’da gerçekleştirilecek olan maçta Türkiye’ye küresel bir operasyon çekildiğini ifade etti.
Öte yandan Riyad krizinden sonra olaylı Trabzon-Fenerbahçe maçında yaşanan zaafiyetin sorumluluğunun TFF’ye ait olduğuna dikkat çeken Külünk, bu iki krizde de faturanın Erdoğan’a kesildiğini söyledi.
Külünk, açıklamalarının devamında TFF Başkanı Büyükekşi'nin zaafiyetleri ile Erdoğan'a operasyon çekildiğini iddia etti ve Erdoğan'ın, Büyükekşi'nin yönetim biçiminden de rahatsız olduğunu ileri sürdü.
NELER YAŞANMIŞTI?
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali Arabistan'lı yetkililerin Atatürk görsellerine izin vermemesi nedeniyle oynanamamış Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu uygulamayı kabul etmeyeceklerini ifade ederek takımı sahaya sürmemişti.
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