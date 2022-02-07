AKP’li Kurtulmuş'un kriz itirafına CHP'li Özel'den yanıt: 'Erdoğan yönetimindeki kabinelerin...'
AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un ekonomik kriz üzerine yaptığı açıklamasındaki, "Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır" ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Gazetesi'nden Maruf Buzcugil ve Canan Sakaraya'ya yaptığı açıklamalarda, ekonomik kriz üzerine yurttaşın yaşadığı sıkıntıyı kabul etti ve elektrik-doğalgaz faturaları üzerine "Her şeyin farkındayız; sanki ekonomideki bu gelişmeleri muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız" dedi.
Kurtulmuş açıklamasında, "En zor dönemlerde biz vatandaşın içinde olduk, gittiğimiz konuştuğumuz insanlar kızıyor söyleniyor ama sonuçta başkası çözer demiyor, yine ‘AK Parti çözer, yine Tayyip Erdoğan çözecek’ diyor" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kurtulmuş'un söz konusu ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.
'ONU DA GÖRÜYORSA...'
CHP'li Özel mesajında, “Sn. Kurtulmuş, Türkiye'yi bu ekonomik darboğaza, bu buhrana Kemal Bey’in hatta İsmet Paşa'nın değil de vekili olduğu Tayyip Erdoğan yönetimindeki kabinelerin getirdiğini de görüyor mu acaba? Onu da görüyorsa ülke için küçük kendileri için büyük bir adım daha atmış olur...” dedi.
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