AKP’li Mahir Ünal: Ortaokula giderken ‘Pis faşist’ diyerek bana dayak attılar
Maraş’ta 40 yıl önce eğitim gördüğü okula giden AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 12 Eylül darbesi öncesinde Milliyetçi Cephe hükümetinin düştüğü dönemde ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyken “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısını söylediği için “Pis faşist” denilerek dayak yediğini söyledi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Maraş’ın Elbistan ilçesinde 40 yıl önce eğitim gördüğü okulunu ziyaret etti.
Ünal, Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte, toplantı sonrası 40 yıl önce eğitim gördüğü, o dönem ortaokul olan Mükrimin Halil Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfındaki sırasına oturdu.
Ziyaretin ardından okul bahçesinde gazetecilere anılarını anlatan Ünal, şunları kaydetti:
"O zaman, 1980 öncesi Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, aynı gece okul el değiştirdi. Hükümetin değiştiği gün Türkiye'de her şey değişirdi. Şimdi diyorlar ya yok efendim şöyle oldu böyle oldu. Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, burada okuyan abilerimizin hepsini kovaladılar, CHP geldi iktidara. Burada okuyanların kimisi Darende'ye kaçtı. Çünkü okul el değiştirdi. Ben de orta ikinci sınıf öğrencisiyim dedim ki 'bana kimse bir şey demez herhalde', hiçbir yere gitmedim, kalktım kuzu kuzu geldim okula beni çevirdiler. Dediler ki 'Pis faşist sen Çırpınırdı Karadeniz'i mi söyledin?' Meğer ki ben Çırpınırdı Karadeniz'i söylemişim, bana o merdivenin orada bir dayak attılar."
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