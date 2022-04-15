AKP'li Mamak Belediyesi'nden yandaşa ihale
AKP’li Mamak Belediyesi, “2022 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri” için düzenlediği ihaleyi AKP’li Mustafa Ak’ın oğlunun şirketine verdi.
Eş, dost, akraba kadrolaşması iddialarıyla gündeme gelen Mamak Belediyesi bir ihaleyi daha yabancıya bırakmadı. AKP’li Murat Köse’nin başkanlığını yaptığı Mamak Belediyesi, 2 Şubat’ta “2022 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri” ihalesi düzenledi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Ankara’da dört ay boyunca sürecek kültür ve sanat etkinliklerinin organizasyonunu kapsayan ihaleye iki şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren idare, 21 Şubat’ta Sata Reklam Tasarım Basın Yayın Matbaacılık Organizasyon Danışmanlık isimli şirketle sözleşme imzaladı. Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile şirket arasında imzalanan sözleşmenin bedeli 398 bin 750 TL oldu.
İKTİDARA YAKIN BİR İSİM
Belediyenin, 16 Nisan’da eski AKP milletvekili Uğur Işılak konseri ile başlayacak organizasyonlar için düzenlediği ihaleyi alan şirket, iktidara yakın bir ismin. Sata’nın yönetiminde, eski Keçiören Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Ak’ın oğlu Muhammet Ali Ak da bulunuyor. Şirket, kamudan aldığı ihalelerle daha önce de gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı’nın otobüs hizmeti satın almak için düzenlediği 1.6 milyon TL maliyetli ihaleyi de 2021 yılında Sata üstlendi. İhalenin 1.6 milyon lira bedelle sonuçlanmasına rağmen firmaya 1.9 milyon lira ödendiği öne sürüldü.
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