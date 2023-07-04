AKP’li Meclis üyesi çocuklara İsveç bayrağına çişlerini yaptırttı
AKP Karabağlar Belediyesi eski Meclis Üyesi Emrullah Kavuz, Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek için çocukları kullandı. AKP’li Kavuz, yaşları 7 ile 10 arasında olan çocuklara İsveç Bayrağının üzerine çişlerini yaptırdı.
AKP Karabağlar eski Meclis Üyesi Emrullah Kavuz, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek için bir grup çocuğa İsveç bayraklarının üzerine çişlerini yaptırttı.
Bu anları videoya alan Kavuz, "Buradan; Türkiye'den İsveç hükümetine İsveç halkına polisine sesleniyoruz. Düşünce özgürlüğü adı altında milyarlarca Müslümanın kutsalı olan, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, hakaret edilmesine izin verdiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bu çocuklar da düşünce özgürlüklerini kullanarak sizin bayrağınıza çişlerini yapıyorlar. Düşünce özgürlüğünüzü kullanın! Evet görmüş olduğunuz gibi Türkiye'deki Müslüman çocuklar da düşünce özgürlüklerini kullanarak sizin bayrağınıza işiyorlar. Buradan tüm dünya müslümanlarına sesleniyorum. Lütfen tepkilerinizi daha da arttırarak gösterin İsveç hükümetine" ifadelerini kullandı.
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