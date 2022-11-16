AKP’li Menemen Belediyesi, 146 arsayı satışa çıkardı
Seyrek Mahallesi'nde bulunan 146 arsayı satışa çıkarılan arsalar için 3 milyar 832 milyon 900 bin TL muhammen bedel belirlendi. Eski Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy satışa tepki gösterdi.
AKP’li Menemen Belediyesi, Seyrek Mahallesi, Villakent olarak bilinen bölgede bulunan 146 arsayı satışa çıkardı. Konut imarlı arsalar için toplam 3 milyar 832 milyon 900 bin TL muhammen bedel belirlendi. Arsaların satışına tepki gösteren Eski Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy, “Bu arazileri satan geçici yönetim. Satışın tamamında rantçı mantık yatıyor. Çocuklarımızın geleceğinin satılmasına izin vermeyiz. Menemen halkını bu satışlara ‘dur’ demeye davet ediyorum.”
Serdar Aksoy
İhaleler, 22 Kasım 2022 ile 1 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Belediye bu satışlardan 4 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etmesinin beklendiği ifade edildi. Bu tutar, belediyenin 2023 yılı için kabul edilen 1 milyar 216 bin TL’lik kendi bütçesinin bile 3 katından fazla.
AKP’li belediyenin arsa satışını değerlendiren eski başkan Aksoy, “Her belediyenin borcu var. Eğer, borcumuz var ise Sibel Can’ı neden getiriyorsunuz? Bu arsalar vatan toprağıdır. Vatan toprakları satılıyor. Yangından mal kaçırır gibi satılıyor” diye konuştu.
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