TOKİ’nin Konyaaltı’ndaki öğrenci yurdu alanını satışa çıkarması tepki çekmişti: Rant ihalesine katılım yok

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Antalya’nın merkez Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi’nin batı kapısı karşısında bulunan, belediye ve TOKİ mülkiyetindeki 23 bin 802 metrekarelik taşınmaz alan, imar planında öğrenci yurdu iken geçen aylarda “Özel Eğitim Alanı”na dönüştürülüp satışa çıkarılmıştı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi açıklama yapmış ve “İhaleye katılmayın” çağrısı yapmıştı.

Söz konusu alan için belirlenen 280 milyon lira bedel ile 13 Ekim tarihindeki düzenlenen ihaleye katılım olmayınca satış gerçekleşmedi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Çağrımız karşılık buldu, TOKİ’nin satış ihalesine katılım olmadı. Belediyeleri, bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz. Önce öğrenci, önce yurt. Kentin gelecekte ihtiyacı olan kamusal alanların satışına hayır” denildi.

"YURTLAR YETERSİZ"

Devletin görevinin rant amaçlı planlar yaparak kentlerin gelecekte ihtiyacı olacak kamusal alanlarını satmak olmadığına işaret eden Mimarlar Odası’nın açıklamasında “Her yıl öğrenci sayısı artıyor. Var olan yurtlar da yetersiz. Rusya-Ukrayna savaşından kaçan yabancıların kentte yoğun olarak bulunması nedeniyle kiraların oldukça yükseldiği de bilinen bir gerçek” ifadelerine yer verildi.