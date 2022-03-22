AKP’li Meram Belediyesi’nin ihalesi yandaşa gitti

22 Mart 2022 Salı, 10:32

AKP’li Mustafa Kavuş idaresindeki Meram Belediyesi’nin dergi ihalesini AKP’de aktif siyaset yapmış isimlerin kurucusu olduğu organizasyon şirketi üstlendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 1 Mart’ta, “Bilim Kurdu Dergisi ile Bizim Çocuk Dergisi İçerik Hazırlatılması, Tasarlatılması ve Bastırılması Hizmet Alım İşi” ihalesi açtı. İhalede, kamu alımlarında “ihaleleri istenileni verme, diğerlerini eleme” aracı olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi tercih edildi. İhaleye iki şirket teklif sundu. Barınlı Tanıtım Organizasyon isimli şirket, 717 bin 300 TL’lik teklif ile ihalenin kazananı oldu. Belediye ile şirket arasında 15 Mart’ta sözleşme imzalandı. İhalenin kapsamında gerçekleştirilecek işin süresi ise dokuz ay olarak belirlendi.

BAZI İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

AKP’li belediyenin 717 bin 300 TL’lik ihalesini kazanan şirketin yönetiminde bulunan bazı isimler dikkati çekti. Şirketin kurucuları Hüseyin Barınlı ile Yakup Barınlı’nın AKP’de aktif görev aldığı anlaşıldı. Hüseyin Barınlı’nın, 2015 yılında AKP Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, Yakup Barınlı’nın ise 2015 yılında AKP’den Konya milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Barınlı Tanıtım Organizasyon’un aldığı diğer ihaleler şöyle:

Selçuklu Belediyesi (AKP): 5 milyon 507 bin TL maliyetli 16 ihale.

Konya Büyükşehir Belediyesi (AKP): 236 bin 400 TL maliyetli 3 ihale.

Meram Belediyesi (AKP): 1 milyon 109 bin TL maliyetli 2 ihale.