AKP'li Metin Külünk'ten 'Dilan Polat' tepkisi: Devlete meydan okuyorlar

Yayınlanma: 20.10.2024 - 20:38

Güncelleme: 20.10.2024 - 20:50

Eski AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, sosyal medyada çok konuşulan 'Dilan Polat Partisi'ni eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Külünk, partiye dair video ve görüntülere de yer verdi.

"Devlet’e meydan okuyorlar. Daha da önemlisi, milletle dalga geçiyorlar" diyen Külünk, şu ifadeleri kullandı:

Kamu adına işlem yapması gerekense yargı bürokrasisi fakat ses gelmiyor. Dolayısıyla bu taraftaki ses daha da yükseliyor. Diyor ki avaz avaz, “Bak, seni çürütüyorum. Ülkeyi çürütüyorum ve senin elinden hiçbir şey gelmiyor”. Ülkeyi aciz göstermeye, itibarı elden almaya gayretleri ve cesaretleri olan bu kımın zararlılarına karşı sağlam ve en ağırından gerçek iradeyi yakında göreceğimize inanıyoruz. Milletimizde bunu bekliyor."