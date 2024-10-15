Dilan Polat'ın yüzündeki morlukların nedeni belli oldu

Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:59

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:00

Tahliye olur olmaz sosyal medya hesaplarına geri dönüş yapan ve gün içerisinde onlarca hikaye atmaya devam eden Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu.

Dilan Polat, mutlu aile pozlarını art arda sıralasa da bazı hikayelerde Engin Polat'ın gergin tavırları dikkat çekmiş, Polat'ın bir süreliğine ablasının evine taşınması ise iddiaları güçlendirmişti.

Daha sonra ise TV8 muhabirlerinin kameralarına takılan Dilan Polat, önüne diktiği korumalar ve yüzündeki morlukları gizleme çabası ile gündeme gelmişti.

GÜNLER SONRA NEDENİNİ AÇIKLADI

Yüzündeki ve vücudundaki morlukları gizlemek için büyük bir çaba sarf eden ünlü fenomen, pek başarılı olamayınca akıllara birçok ihtimal geldi.

Morluklar günden güne dikkat çekip gözler Engin Polat'a çevrilmişken Dilan Polat nihayet yüzündeki morlukların nedenini açıkladı.

Estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Dilan Polat, yüzüne vitamin takviyesi yaptırdığını ve morlukların da birkaç gün içerisinde geçeceğini söyledi.