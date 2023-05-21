AKP’li milletvekili Biçer 6284’ü hedef aldı: ‘Sadece kadın beyanı esas alınamaz’

Yayınlanma: 21.05.2023 - 12:16

Güncelleme: 21.05.2023 - 12:30

AKP’nin Kütahya Milletvekili Adil Biçer, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dair açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’nı destekleme şartlarından olan 6284 sayılı kanunun toplum mantığı ile örtüşmediğini ileri sürdü.

6284 sayılı Kanun’a dair nasıl bir çalışma yapacakları sorusuna cevap veren Adil Biçer, şunları söyledi:

“6284, kadın beyanını esas alıyor. Kanun koyucu orada neyi amaçladı vaktiyle bilmiyorum ama bir hukukçu olarak, sadece kadın beyanının esas alınmayacağı kanaatindeyim. 20 yıl avukatlık yaptım. O dönemde de aynı şeyi söyledim. Önyargıya dayalı olarak başka yanlışlara da sebebiyet veriyor. Hatta bayan tarafından darp edilen bir erkeğe, erkek lehine uzaklaştırma verilmesi gerekirken yanlışlıkla hâkimin yine erkeği uzaklaştırma kararı verdiğine de şahit oldum. Dolayısıyla kanun, toplumun mantığıyla örtüşmüyor. Ama kanun koyucu neyi amaçladı o dönemde bilmiyoruz. Gerekçe illaki vardır. Bize düşen, bundan sonraki görevde vatandaşın isteği doğrultusunda çalışmak. Nafakayla ilgili de yükselen sesler var, ‘ömür boyu nafaka olmaz’ şeklinde. Vatandaşımızın bizden isteği varsa görev süresince, başta komisyonlarda sonra da Büyük Millet Meclisi’nde dile getirmek olacak.”