AKP'li milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi
AKP Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi. Canbey'in kullandığı araç kullanılamaz hale geldi.
AKP Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi.
Canbey, Polatlı girişinde kaza geçirdi. Canbey, Balıkesir’den Ankara’ya dönerken Polatlı girişinde TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Canbey’in kullandığı araç kullanılamaz hale geldi. Canbey kazadan yara almadan kurtuldu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayınlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Alman banka devinden enflasyon tahmini
- TTB yeniden greve gidiyor: Tarih verildi
- Ankapark davası yine ertelendi
- AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
- Savaş diye oyun videosu yayınlayan CNN Türk'ten açıklama
- Elektrik tarifelerine yeni zam beklentisi
- Kadın cinayeti: Karnındaki bebeğiyle katledildi
- Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı ile görüştü
- Hukukçu Avşar’dan Ukrayna’daki öğrenciler için öneri
- Valilik uyardı: Kar ve don bekleniyor