AKP'li milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi

AKP Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi. Canbey'in kullandığı araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
01 Mart 2022 Salı, 17:12
AKP'li milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi
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AKP Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi.

Canbey, Polatlı girişinde kaza geçirdi. Canbey, Balıkesir’den Ankara’ya dönerken Polatlı girişinde TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Canbey’in kullandığı araç kullanılamaz hale geldi. Canbey kazadan yara almadan kurtuldu. 


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