AKP'li Mücahit Birinci: "Hay atkı kadar kafanıza taş düşsün"

AKP'li milletvekili Mücahit Birinci'nin 5 bin lira değerindeki atkısı sosyal medyada gündem oldu. Kendisini sosyal medyadan savunan Birinci, "Siyasetçiyi atkı üzerinden vurmak... Çok naif..." dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 08:33
AKP'li Mücahit Birinci:
Abone Ol google-news

Katıldığı tartışma programında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınış şeklini eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen'e "Alışacaksınız, alışacaksınız" diye yanıt veren AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin taktığı atkı sosyal medyada gündem oldu. Birinci'nin Louis Vuitton marka atkısının fiyatının 330 pound (4,983 TL) olması tepki çekti.

TEPKİLER ÜZERİNE KENDİSİNİ SAVUNDU

Tepkiler üzerine kendisini sosyal medya hesabından savunan Birinci, "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" dedi. 

Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hay atkı kadar kafanıza taş düşsün. Başka işiniz mi yok yahu, Tiktok videoları, İnstagram paylaşımları... Fondaş bir kısım sözde gazeteci de bunlara uymuş. Neredeyse atkı sempozyumu düzenleyecekler. Yahu bırakın magazini, bir iki kitap okuyun, tarih okuyun, kendinize fayda..."

"Siyasetçiyi atkı üzerinden vurmak... Çok naif..."

"Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız"


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler