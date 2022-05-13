AKP’li Mustafa Şen’den ‘oy oranı’ itirafı: 'Yüksek enflasyon engelliyor'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yüksek enflasyon nedeniyle partisinin oy oranının yüzde 40'ın üzerine çıkamadığını belirtti.
Millet İttifakı'nın sürekli dile getirdiği Haziran 2023 seçimleri öncesi partilerin oy oranları dikkat çekmeye devam ediyor.
Yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşın alım gücü de düşmeye devam ederken AKP ve MHP'nin oyların düşüş yaşandığı gözüküyor.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, AKP'nin yüksek enflasyon yüzünden yüzde 40 oy oranını geçemediğini dile getirdi.
"ERDOĞAN’IN ÇÖZECEĞİNE İNANIYOR"
Öte yandan Selvi yazısında şu yorumu da yaptı:
"Ama bu da bir gerçek. Halkımız yüksek enflasyon sorununu da Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor. Çünkü Erdoğan zaten bunu başarmış bir lider. Ayrıca muhafazakâr seçmen son tahlilde, ‘Evet, hayat pahalılığı var. Ben zorlanıyorum’ der ama nihayetinde, “Her şey 2 kilo domates değil” der. Domatese değil, değerlerine oy verir... "
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