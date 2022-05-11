Giresun’un Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, eleştirenlere ‘soysuz’ dedi
Giresun’un Espiye Belediyesi'nin ilçe merkezi “Bu kadar soysuza Süleyman Soylu yeter” yazılı pankart asmasına tepki gösteren CHP İl Başkanı avukat Gültekin Uzunalioğlu, “Siyasetteki seviyeyi alçaltan, nezaketsiz ve halkımızı tahrik eden bu seviyesiz sözler içeren pankart" dedi.
Giresun’un Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, ilçe merkezi “Bu kadar soysuza Süleyman Soylu yeter” yazılı pankart astı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafının yer aldığı pankart tepki çekti. Giresun Barosu ve önceki CHP İl Başkanı avukat Gültekin Uzunalioğlu, “Siyasetteki seviyeyi alçaltan, nezaketsiz ve halkımızı tahrik eden bu seviyesiz sözler içeren pankartı hazırlayanları ve asanları şiddetle kınıyoruz” dedi. Uzunalioğlu, “Soyluluk ve asillik, nezaketle halka hizmeti içerir. Hakaretle, seviyesiz üslupla ve nezaketsiz şekilde davrananların soyluluktan en son bahsedecek kişiler olduğunu hatırlatarak siyasi rakiplerimizi nezakete davet ediyoruz” ifadesini kullandı.
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